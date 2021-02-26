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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

На Рівненщині батько напідпитку впустив немовля и отримав підозру від копів

У Рівненській області батько впустив 9-місячне немовля. В результаті дитина отримала серйозні травми. Чоловіку правоохоронці вручили підозру.

Младенец

До поліції звернулися рівненські медики. Вони розповіли, що у лікарню батьки привезли немовля, в якого діагностували закриту черепно-мозкову травму та перелом кісток склепіння черепа.

– 30-річний рівнянин пояснив, що того вечора із дружиною та донькою перебували в гостях. Батько напідпитку разом із 9-місячною дитиною зайшов до ванної кімнати. У цей час немовля різко ворухнулась, а він, не втримавши її, допустив падіння на плитку, – розповіли у поліції.

Такі самі покази надала правоохоронцям і 22-річна матір.

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Слідчі Рівненського районного управління поліції повідомили 30-річному рівнянину про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України – карається громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років.

– Офіційно підозрюваний не працевлаштований. Крім того, він неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців за злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків та незаконне поводження зі зброєю, – додали у поліції.

Відомо, що у подружжя також є старший син.

Забив немовля до смерті

У січні в селищі Летичівка на Черкащині батько забив 4-місячного сина до смерті.

28-річний чоловік гамселив головою дитини об бильце ліжка, допоки та не перестала дихати. 21-річна мати нічого не змогла вдіяти, бо чоловік вдарив і її.

Батько всіляко заперечує свою провину, запевняючи, що хотів заспокоїти дитину.

Джерело: Нацполіція

Фото: Pixabay

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