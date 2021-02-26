У Колумбії чоловік вирізав дитину з вагітної, щоб віддати бездітній вдові

У Колумбії чоловік зарізав вагітну жінку і вирізав з неї дитину, щоб передати бездітній вдові заради грошей.

28-річну жертву Юлексіс Валесіллосм заманили в будинок у Валле-дель-Каука. Дівчину нібито повинна була зустріти жінка, яка пообіцяла пожертвувати одяг для майбутнього малюка.

Коли дівчина приїхала на зустріч з вдовою, то на неї з ножем напав Луїс Аренас.

21-річний чоловік вбив майбутню маму і витягнув дитину, а допомагала йому 49-річна вдова.

Вдова нібито протягом кількох місяців прикидалася вагітною від свого померлого чоловіка перед його родиною, бо вони допомагали їй фінансово.

Жінка прибула в лікарню в Канделарії з дитиною, сказавши, що вона народила вдома.

Однак у медиків виникли сумніви і вони викликали поліцію.

Вдову спочатку заарештували, коли розкрилося, що дитина не її, але пізніше жінку відпустили.

Поліцейські знайшли чоловіка жертви, який оголосив її зниклою безвісти. Після тесту ДНК дитини передали йому.

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