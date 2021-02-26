У зоні ООС постраждали 10 військових через обстріли найманців РФ

За останню добу найманці РФ на Донбасі 10 раз порушили умови режиму припинення вогню. Через це постраждали 10 військовослужбовців ЗСУ.

Російські найманці обстріляли українські позиції зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Через обстріл сім військових ЗСУ отримали осколкові поранення, ще двоє – бойове травмування. Один військовослужбовець підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Зараз їм надають медичну допомогу.

Обстріли зробили у декількох місцевостях. Зокрема, біля селищ Піски, Луганське, Кам’янка, Невельське та міста Мар’їнка.

Біля селища Луганське найманці РФ тричі відкрили вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

Біля селища Мар’їнка вели вогонь зі стрілецької зброї, а у районі Кам’янки зробили декілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета.

Біля Невельського військовий зі складу Об’єднаних сил підірвався на невідомому пристрої. Він отримав осколкові поранення.

Доба на Донбасі

У зоні проведення ООС за минулу добу, 25 лютого, озброєні формування Російської Федерації 10 раз порушили режим припинення вогню.

За добу на Донбасі найманці РФ стріляли у декількох місцевостях. Зокрема, неподалік Лебединського, населених пунктів Жолобок, Славне та Піски, а також поблизу Павлополя та Луганського.

Вогонь відкривали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.