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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

На Дніпропетровщині легковик злетів з дороги та протаранив будинок – 5 постраждалих

У Дніпропетровській області легковик злетів з дороги та протаранив будинок.

На Дніпропетровщині легковик злетів з дороги та протаранив будинок – 5 постраждалих

– Водій транспортного засобу не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та здійснив зіткнення з будівлею,- розповіли у ДСНС.

В авто перебували чотири людини (чоловік, жінка та дві дитини).

– Також, внаслідок події постраждала власниця домоволодіння, яка саме в цей час перебувала всередині літньої кухні, – зазначили у прес-службі ДСНС.

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В результаті ДТП постраждав водій 1984 року народження, жінка 1985 року народження, двоє дітей (2012 і 2015 року народження) та власниця подвір’я 1988 року народження.

  • На Дніпропетровщині легковик злетів з дороги та протаранив будинок – 5 постраждалих
  • На Дніпропетровщині легковик злетів з дороги та протаранив будинок – 5 постраждалих
  • На Дніпропетровщині легковик злетів з дороги та протаранив будинок – 5 постраждалих
  • На Дніпропетровщині легковик злетів з дороги та протаранив будинок – 5 постраждалих
На Дніпропетровщині легковик злетів з дороги та протаранив будинок – 5 постраждалих / 2 фотографии

ДТП на Прикарпатті

26 лютого на Івано-Франківщині сталася ДТП за участі чотирьох автомобілів. Внаслідок масштабної аварії загинули дві людини, ще одна – травмувалася.

Внаслідок ДТП загинули 29-річний та 27-річний хлопці. А також отримала легкі тілесні ушкодження 24-річна дівчина.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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