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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубнік |

Авто вилетіло на зустрічну смугу: під Мелітополем ДТП забрала життя двох людей

У Мелітопольському районі Запорізької області зіштовхнулися два автомобілі, двоє людей загинули, ще двох госпіталізували.

ДТП - Запоріжжя

Аварія сталася на автошляху Харків-Сімферополь.

Водій автомобіля Audi А6, рухаючись із Мелітополя до Якимівки, виїхав на зустрічну смугу руху та влетів у Toyota Tundra.

Унаслідок ДТП чоловіки 1973 та 1974 років народження, які перебували у авто Audi А6, загинули на місці.

Водій та пасажир Toyota Tundra, мешканці Мелітополя 1968 і 1966 років народження, отримали травмування різного ступеню тяжкості. З місця аварії їх доправили до лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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Аварія у Дніпропетровській області

Наприкінці лютого на Дніпропетровщині легковик злетів з дороги та протаранив будинок.

Унаслідок аварії постраждали люди.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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