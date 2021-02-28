Пожежа у лікарні Чернівців: від опіків тіла помер другий потерпілий

У Чернівцях у ніч з 27 на 28 лютого помер другий потерпілий під час пожежі у лікарні.
Чоловік отримав 75% опіків тіла.
У такому стані його госпіталізували.
Однак лікарям не вдалося врятувати його життя.
Пожежа у лікарні Чернівців
27 лютого у чернівецькій лікарні сталася пожежа. У палаті на другому поверсі вибухнула киснева труба.
Унаслідок надзвичайної події загинув 76-річний місцевий мешканець. Ще одну людину госпіталізували, вона перебувала у реанімаційному відділенні міської клінічної лікарні Чернівців.
Також під час ліквідації пожежі евакуювали 20 осіб. Вогонь знищив меблі та медичне обладнання на площі 30 кв. м.
Детальніше про пожежу у лікарні Чернівців читайте на Фактах ICTV.
Джерело: ДСНС
Фото: АСС