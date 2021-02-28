Пожежа у лікарні Чернівців: від опіків тіла помер другий потерпілий

У Чернівцях у ніч з 27 на 28 лютого помер другий потерпілий під час пожежі у лікарні.

Чоловік отримав 75% опіків тіла.

У такому стані його госпіталізували.

Однак лікарям не вдалося врятувати його життя.

Пожежа у лікарні Чернівців

27 лютого у чернівецькій лікарні сталася пожежа. У палаті на другому поверсі вибухнула киснева труба.

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Унаслідок надзвичайної події загинув 76-річний місцевий мешканець. Ще одну людину госпіталізували, вона перебувала у реанімаційному відділенні міської клінічної лікарні Чернівців.

Також під час ліквідації пожежі евакуювали 20 осіб. Вогонь знищив меблі та медичне обладнання на площі 30 кв. м.

Детальніше про пожежу у лікарні Чернівців читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ДСНС

Фото: АСС