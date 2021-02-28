PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

У Маріуполі сталося подвійне вбивство

У одній із квартир у Центральному районі міста Маріуполя сталося подвійне вбивство.

У Маріуполі сталося подвійне вбивство

Загиблих хлопця та дівчину знайшов власник квартири. На тілах померлих знайшли ознаки насильницької смерті.

За даними Нацполіції, тіла загиблих належать дівчині 2002 року народження та хлопцеві 1998 року народження.

Читайте
Вбивство у будинку Харкова: як горіла квартира п'ятиповерхівки та версія слідства

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство двох або більше осіб) КК України. Вбивці загрожує ув’язнення до 15 років або довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Вбивство у Запоріжжі

У Запоріжжі затримали підлітка, який застрелив з рушниці свого 19-тирічного товариша, коли його мати спала у сусідній кімнаті.

Згодом підліток зізнався, що сам подзвонив у поліцію та повідомив про фатальний постріл, який вчинив випадково.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору