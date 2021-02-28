У Маріуполі сталося подвійне вбивство

У одній із квартир у Центральному районі міста Маріуполя сталося подвійне вбивство.

Загиблих хлопця та дівчину знайшов власник квартири. На тілах померлих знайшли ознаки насильницької смерті.

За даними Нацполіції, тіла загиблих належать дівчині 2002 року народження та хлопцеві 1998 року народження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство двох або більше осіб) КК України. Вбивці загрожує ув’язнення до 15 років або довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Вбивство у Запоріжжі

У Запоріжжі затримали підлітка, який застрелив з рушниці свого 19-тирічного товариша, коли його мати спала у сусідній кімнаті.

Згодом підліток зізнався, що сам подзвонив у поліцію та повідомив про фатальний постріл, який вчинив випадково.