Вночі 1 березня у центрі Одеси частково обвалився триповерховий будинок.

На вулиці Ніжинській, 16 зазнав руйнувань житловий будинок-пам’ятка архітектури. частково обвалився триповерховий житловий будинок-пам’ятка архітектури.

За даними Департаменту міського господарства Одеської міської ради, раніше у стіні вказаного будинку утворилася тріщина.

– Були встановлені спеціальні маяки. Нещодавно вони порвалися, а тріщина почала збільшуватись. Тому минулої суботи 16 мешканців екстрено евакуювали. Частина людей переїхала до родичів, частину розселили у гуртожитку комунального підприємства Одесміськелектротранс, – розповіли у прес-службі Департаменту міського господарювання.

Окрім того, там зазначили, що тріщину задули спеціальною піною, щоб всередину не потрапляла волога тощо. Однак вночі 1 березня сталося часткове обвалення будівлі.

Уламки попадали на тротуар та на сусідній житловий будинок, пошкодивши одну з квартир, з якої відселено одну людину.

За попередніми даними, причина обвалу будинку-пам’ятки архітектури наразі ще встановлюється.

Також у Департамменті повідомили, що зараз буде провведений деммонтаж аварійних елементів будинку, потім буде консервація. Надалі усіма роботами буде займатись управління охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міськради.

Житловий будинок-пам’ятка архітеркури зведений у 1879 році.

Обвал будинків

13 лютого у Львові обвалився дах одноповерхової прибудови до двоповерхового приватного будинку, внаслідок чого загинула одна людина.

Інцидент, який зруйнував 12 квадратних метрів покрівлі будівлі, стався близько 10.36 на вулиці Садова, 2А. Пізніше на місце події прибули рятувальники, які почали ліквідацію наслідків обвалу.