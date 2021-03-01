Двох керівників відділів Деснянської РДА у Києві викрили на вимаганні $8 тис. хабара. Їх та посередника затримали співробітники поліції під час отримання так званого другого траншу – $4 тис.

Неправомірну вигоду чиновники вимагали та отримували саме через посередника.

Через нього вони налагодили корупційний механізм видачі дозволів.

За $8 тис. посадовці обіцяли киянину допомогти з оформленням дозволів на користування останніми поверхами паркінгів та розміщення там зарядних станцій для електрокарів.

Перед цим поліція вже зафіксувала отримання одним з керівників відділу РДА першої частини обумовленої суми – $2 тис., ще стільки ж планували отримати після укладення відповідних договорів.

Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжних заходів.

Попередня кваліфікація – за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

У січні у Києві затримали поліцейського на хабарі. Він вимагав у фігуранта справи неправомірну вигоду у розмірі $10 тис., натомість обіцяв закрити кримінальне провадження, а також повернути евакуйований транспортний засіб.

Копа затримали під час отримання коштів, вже оголошено підозру.