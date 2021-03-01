PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

У Києві двох чиновників райадміністрації затримали на $8 тис. хабара

Двох керівників відділів Деснянської РДА у Києві викрили на вимаганні $8 тис. хабара. Їх та посередника затримали співробітники поліції під час отримання так званого другого траншу – $4 тис.

Хабарники

Неправомірну вигоду чиновники вимагали та отримували саме через посередника.

Через нього вони налагодили корупційний механізм видачі дозволів.

За $8 тис. посадовці обіцяли киянину допомогти з оформленням дозволів на користування останніми поверхами паркінгів та розміщення там зарядних станцій для електрокарів.

Перед цим поліція вже зафіксувала отримання одним з керівників відділу РДА першої  частини обумовленої суми – $2 тис., ще стільки ж планували отримати після укладення відповідних договорів.

Читайте
Вимагали 46 тис. грн: екс-мера та його заступника судитимуть за хабар

Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжних заходів.

Попередня кваліфікація – за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Затримання хабарників

Фото: Нацполіція

У січні у Києві затримали поліцейського на хабарі. Він вимагав у фігуранта справи неправомірну вигоду у розмірі $10 тис., натомість обіцяв закрити кримінальне провадження, а також повернути евакуйований транспортний засіб.

Копа затримали під час отримання коштів, вже оголошено підозру.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору