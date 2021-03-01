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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У Києві сталася масштабна пожежа на ринку

В Оболонському районі Києва сталася пожежа на ринку на вулиці Маршала Малиновського.

У Києві сталася масштабна пожежа на ринку

На місці події працювали бійці ДСНС.

Вогонь зайняв площу в півсотні квадратних метрів, а дим від полум’я піднявся на кілька метрів вгору.

Унаслідок пожежі постраждалих і  жертв немає.

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Пожежу спочатку локалізували, а через 20 хвилин ліквідували.

Пожежа в пологовому будинку

Уночі 20 лютого в Одесі сталася пожежа в пологовому будинку. З будівлі лікарні евакуювали 16 немовлят, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Що стало причиною загоряння, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Київ Оперативний

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