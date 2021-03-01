В Оболонському районі Києва сталася пожежа на ринку на вулиці Маршала Малиновського.

На місці події працювали бійці ДСНС.

Вогонь зайняв площу в півсотні квадратних метрів, а дим від полум’я піднявся на кілька метрів вгору.

Унаслідок пожежі постраждалих і жертв немає.

Пожежу спочатку локалізували, а через 20 хвилин ліквідували.

Пожежа в пологовому будинку

Уночі 20 лютого в Одесі сталася пожежа в пологовому будинку. З будівлі лікарні евакуювали 16 немовлят, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Що стало причиною загоряння, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.