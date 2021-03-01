В Оболонському районі Києва сталася пожежа на ринку на вулиці Маршала Малиновського.
На місці події працювали бійці ДСНС.
Вогонь зайняв площу в півсотні квадратних метрів, а дим від полум’я піднявся на кілька метрів вгору.
Унаслідок пожежі постраждалих і жертв немає.
Пожежу спочатку локалізували, а через 20 хвилин ліквідували.
Пожежа в пологовому будинку
Уночі 20 лютого в Одесі сталася пожежа в пологовому будинку. З будівлі лікарні евакуювали 16 немовлят, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Що стало причиною загоряння, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.