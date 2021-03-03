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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Рівень алкоголю в 13 разів вищий за норму: у Києві п’яний водій збив матір з дитиною

У Дніпровському районі Києва сталася п’яна ДТП.

Рівень алкоголю в 13 разів вищий за норму: у Києві п’яний водій збив матір з дитиною

На перетині бульвару Перова та вулиці Петра Запорожця водій Renault збив матір з маленькою дитиною у колясці, після чого намагався втекти.

За 200 метрів від місця зіткнення п’яного водія зміг зупинити водій-очевидець ДТП.

Матір з маленьким сином дивом не отримали тілесних ушкоджень і відмовилися від госпіталізації.

Патрульні поліцейські зафіксували, що рівень алкоголю в крові водія перевищив норму більш ніж у 13 разів і становив 2,71 проміле.

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На порушника було складено протоколи за ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння), ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ст. 122-4 (Залишення місця ДТП).

Також правоохоронці оформили постанову за ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.

ДТП в Києві: водій напідпитку збив матір з дитиною

Смертельна ДТП під Києвом

Наприкінці січня в ДТП під Києвом загинув громадянин Туреччини.

Правоохоронці встановили, що загиблий водій не порушував правил дорожнього руху.

31-річний водій Renault Megane, який не впорався із керуванням на автодорозі Київ – Обухів , виїхав на зустрічну смугу та на повній швидкості протаранив авто 37-річного громадянина Туреччини.

Від отриманих травм чоловік помер у кареті швидкої допомоги.

Джерело: Патрульна поліція

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