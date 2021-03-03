У Житомирі у школі №20 зареєстровано гостру кишкову інфекцію. Захворіли дев’ятеро учнів молодших класів. З 3 березня тут призупинено навчальний процес.
Нині семеро школярів, 2012-2013 років народження, перебувають у лікарні на стаціонарному лікуванні, а двоє лікуються вдома під наглядом лікарів.
Стан здоров’я дітей нині задовільний.
Загалом у цій школі навчаються 885 учнів. Там проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
Місяць тому у Кропивницькому масове отруєння зафіксовано серед учнів молодших класів школи №8.
Зокрема 12 дітей звернулися за допомогою до лікарні, двох з них госпіталізували.
Під час перевірки у шкільній їдальні виявили порушення санітарних вимог.