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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Спалах кишкової інфекції у школі в Житомирі: семеро учнів в лікарні

У Житомирі у школі №20 зареєстровано гостру кишкову інфекцію. Захворіли дев’ятеро учнів молодших класів. З 3 березня тут призупинено навчальний процес.

Школа

Нині семеро школярів, 2012-2013 років народження, перебувають у лікарні на стаціонарному лікуванні, а двоє лікуються вдома під наглядом лікарів.

Стан здоров’я дітей нині задовільний.

Загалом у цій школі навчаються 885 учнів. Там проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

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Місяць тому у Кропивницькому масове отруєння зафіксовано серед учнів молодших класів школи №8.

Зокрема 12 дітей звернулися за допомогою до лікарні, двох з них госпіталізували.

Під час перевірки у шкільній їдальні виявили порушення санітарних вимог.

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

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