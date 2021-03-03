Вранці 3 березня в Одесі чоловік впав з вікна багатоповерхівки.
Випадковим очевидцям вдалося зафіксувати на відео момент госпіталізації постраждалого.
За даними медиків швидкої, чоловік отримав тяжкі ушкодження, однак залишився живим.
Інцидент стався в ЖК Альтаїр. Очевидці підтвердили, що чоловік випав з 23-го поверху.
Чому постраждалий вирішив закінчити своє життя самогубством, наразі невідомо. Усі деталі інциденту встановлюються.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==