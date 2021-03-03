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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

В Одесі чоловік вистрибнув з вікна 23 поверху і залишився живим

Вранці 3 березня в Одесі чоловік впав з вікна багатоповерхівки.

В Одесі чоловік вистрибнув з вікна 23 поверху і залишився живим

Випадковим очевидцям вдалося зафіксувати на відео момент госпіталізації постраждалого.

За даними медиків швидкої, чоловік отримав тяжкі ушкодження, однак залишився живим.

Інцидент стався в ЖК Альтаїр. Очевидці підтвердили, що чоловік випав з 23-го поверху.

Чому постраждалий вирішив закінчити своє життя самогубством, наразі невідомо. Усі деталі інциденту встановлюються.

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