Вранці 3 березня в Одесі чоловік впав з вікна багатоповерхівки.

Випадковим очевидцям вдалося зафіксувати на відео момент госпіталізації постраждалого.

За даними медиків швидкої, чоловік отримав тяжкі ушкодження, однак залишився живим.

Інцидент стався в ЖК Альтаїр. Очевидці підтвердили, що чоловік випав з 23-го поверху.

Чому постраждалий вирішив закінчити своє життя самогубством, наразі невідомо. Усі деталі інциденту встановлюються.