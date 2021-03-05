У селі Данилівка, що на Київщині, 27-річний син убив матір та заховав її тіло в каналізації.

Про вбивство правоохоронцям повідомила родичка загиблої Наталії. Жінка почала бити на сполох, коли та перестала відповідати на її дзвінки. Вона прийшла до будинку, але господині вдома не знайшла, однак побачила сліди крові.

Поліцейські виявили тіло Наталії в самій спідній білизні в каналізаційній ямі в дворі.

За словами співробітниці поліції Київської області Марії Дідковської-Бідюк, 27-річний Максим забив свою матір до смерті руками, ногами та качалкою, а потім вирішив сховати її тіло.

Після вбивства чоловік навмисно кілька годин тинявся вулицями, щоб мати алібі. Правоохоронці затримали його, коли він розпивав горілку з товаришами в найближчій альтанці.

Згодом Максим зізнався в злочині, однак зазначив, що йому всюди ввижалися чорти й демони.

– Він сказав: “Я маму не вбивав. Я вбивав відьму”, – говорить сусідка загиблої Лідія Іванівна.

Наразі підозрюваного затримали. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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