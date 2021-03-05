Неподалік Ємену загинули понад 20 мігрантів

У морі поблизу узбережжя Джибуті, неподалік Ємену, були виявлені тіла 20 африканських мігрантів.

Про це заявили у Міжнародній організації з міграції.

У відомстві зазначили, щонайменше 20 осіб втонули після того, як контрабандисти викинули за борт десятки мігрантів під час подорожі із Джибуті до Ємена.

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Це вже третій подібний інцидент в Аденській затоці за останні шість місяців.

За інформацією Міжнародної організації з міграції, понад 200 мігрантів, зокрема жінки та діти, перебували на борту судна, коли він відчалив. Однак, контрабандисти викинули у море близько 80 людей через 30 хвилин після початку подорожі.

У більшості випадків подібні інциденти трапляються, коли східно-африканські мігранти намагаються перетнути небезпечний маршрут, сподіваючись досягти Близького Сходу через територію Ємену, в якому йде війна.

Мігранти

На початку лютого 2021 року берегова охорона Лівії врятувала біля узбережжя країни мігрантів. Понад 400 людей після проведення рятувальної операції доправили до столиці, міста Тріполі.

За даними Міжнародної організації з міграції, протягом 2020 року понад 300 мігрантів загинуло на маршруті центрального Середземномор’я, понад 400 – пропали безвісти, майже 12 тис. – були врятовані і повернуті до Лівії.

Джерело: Сіньхуа