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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубник |

Вибачень на колінах – замало: у Кривому Розі школярки жорстоко побили подругу

У Кривому Розі учениці однієї із шкіл побили подругу. Причина бійки – підлітки начебто не поділили хлопця.

Булінг

Школярку спочатку змусили вибачатися на колінах, а після цього жорстоко побили.

Побої зняли на відео, яке потім потрапило до батьків скривдженої.

Вони передали його місцевому блогеру, який поширив історію. Справою зайнялася поліція.

Потерпіла потрапила до лікарні, її, ймовірно, переведуть до іншої школи.

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Кривдниць чекають численні візити до поліцейського відділку.

Булінг у Херсонській області

У Херсонської області перед уроком фізкультури побилися двоє 11-річних однокласників.

Один із них пожалівся матері, жінка звернулася до поліції.

Більше новин про булінг у школах України читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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