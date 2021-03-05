У Кривому Розі учениці однієї із шкіл побили подругу. Причина бійки – підлітки начебто не поділили хлопця.

Школярку спочатку змусили вибачатися на колінах, а після цього жорстоко побили.

Побої зняли на відео, яке потім потрапило до батьків скривдженої.

Вони передали його місцевому блогеру, який поширив історію. Справою зайнялася поліція.

Потерпіла потрапила до лікарні, її, ймовірно, переведуть до іншої школи.

Кривдниць чекають численні візити до поліцейського відділку.

Булінг у Херсонській області

У Херсонської області перед уроком фізкультури побилися двоє 11-річних однокласників.

Один із них пожалівся матері, жінка звернулася до поліції.

Більше новин про булінг у школах України читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.