Правоохоронці затримали та звільнили чиновника Кам’янського районного управління поліції Дніпропетровської області, який незаконно вимагав гроші у місцевих підприємців.

36-річний заступник голови відділу поліції на Дніпропетровщині змушував підприємців виконувати його “правила” ведення бізнесу та вимагав у них сплату данини.

– Данина, щомісячна частка, кришування – це зовсім не те, чим мають займатися поліцейські. А за тими, хто намагається займатися цими речами, йде Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, – повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Наразі колишнього поліцейського затримали, слідство встановлює, чи мав він спільників.

Продавали дозволи на зброю в соцмережах

Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили корупційну схему в підрозділах контролю, які займалися видачею дозволів на зброю.

Іноді дозвіл на зброю видавали навіть без участі громадянина, а оголошення про продаж документів розміщували у популярних месенджерах.

Наразі звільнено вже дев’ятьох працівників поліції, слідство триває.

Джерело: Ігор Клименко