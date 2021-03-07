14 українців, які сьогодні потрапили в ДТП у Польщі, перебувають у важкому стані. Загалом до лікарень доставили 41 людину.

Поранених розмістили в шести лікарнях Підкарпатського воєводства:

у Воєводській лікарні ім. св. отця Піо в Перемишлі – 11 осіб ,

, у Центрі медичної допомоги в Ярославі – 11 осіб ,

, у Воєводській клінічній лікарні №2 св. Ядвіги в Жешові – 11 осіб ,

, у Незалежному громадському центрі в Пшеворську – три особи ,

, у Незалежному громадському центрі охорони здоров’я в Лобачові – чотири особи ,

, у спеціалізованій лікарні святої родини в Рудній Малій – одна особа.

Пасажирів, які не травмувалися, доставили до одного із гуртожитків у Ярославі. Дітей серед постраждалих не було.

За повідомленнями польської сторони, дев’ятьох пацієнтів уже виписали з лікарень.

На місці трагедії працювали понад 100 рятувальників, Державна медична рятувальна служба, 30 поліцейських та представники Червоного хреста. Також до порятунку українців була залучена важка техніка, гелікоптер та дрони.

За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся.

Працівники Генерального консульства України в Любліні невідкладно виїхали на місце події.







Аварія в Польщі: 14 пасажирів автобуса Познань-Херсон перебувають у важкому стані / 2 фотографии

Наразі українські дипломати разом із польськими компетентними органами з’ясовують всі обставини трагедії, координують надання постраждалим необхідної медичної допомоги та процес репатріації загиблих.

ДТП у Польщі

6 березня вночі автобус Познань – Херсон, у якому перебувало 57 пасажирів, потрапив у ДТП у Польщі. Аварія сталась поблизу міста Кашице в Підкарпатському воєводстві.

У результаті аварії троє осіб загинули ще до приїзду медиків, двоє – під час рятувальної операції, ще одна жінка померла дорогою до лікарні.

Джерело: МВС

Фото: PAP