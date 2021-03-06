Перша група із 24 українців, які сьогодні потрапили в ДТП в Польщі, вирушили до України. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко в Twitter.

У лікарнях залишаються 26 українських громадян. Вони забезпечені необхідним лікуванням та цілодобовою консульською опікою.

Гаряча лінія МЗС для родичів – 38-044-238-15-88.

ДТП в Польщі: за сприяння консулів перша група із 24 українців вирушила до України. У лікарнях залишаються 26 наших громадян. Вони забезпечені необхідним лікуванням та цілодобовою консульською опікою. «Гаряча лінія» МЗС для родичів: +38 044 238 15 88 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 6, 2021

ДТП у Польщі

6 березня вночі автобус Познань – Херсон, у якому перебувало 57 пасажирів, потрапив у ДТП у Польщі. Аварія сталась поблизу міста Кашице в Підкарпатському воєводстві.

У результаті аварії троє осіб загинули ще до приїзду медиків, двоє – під час рятувальної операції, ще одна жінка померла дорогою до лікарні.

35 громадян перебувають у лікарнях. 16 осіб, які не постраждали внаслідок ДТП, поселили в готель.

Фото: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu