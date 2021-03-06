У ніч на 6 березня у Польщі поблизу міста Кашице перекинувся автобус з 57 громадянами України. У результаті ДТП шестеро осіб загинули, майже 40 госпіталізували до лікарень.

Польські правоохоронці називають попередньою причиною те, що водій не впорався з керуванням. У результаті цього автобус злетів у кювет і перекинувся.

Аварія у Польщі – подробиці

ДТП у Польщі за участі українців сталася поблизу міста Кашице (Підкарпатське воєводство). Автобус з 57 пасажирами курсував за рейсом Познань – Херсон. У салоні перебували два водії

У результаті аварії троє осіб загинули ще до приїзду медиків, двоє під час рятувальної операції, ще одна жінка померла дорогою до лікарні.

35 громадян перебувають у лікарнях. 16 осіб, які не постраждали внаслідок ДТП, поселили у готель. Наразі консули працюють над тим, щоб повернути їх додому.

Фото: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu