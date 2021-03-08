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Валентина Летяк |

ДТП з українцями у Польщі: водієві пред’явили звинувачення

Українському водієві автобуса, який потрапив у смертельну ДТП у Польщі, 7 березня місцева прокуратура пред’явила звинувачення у ненавмисній аварії, в результаті якої загинули п’ятеро людей.

ДТП у Польщі

Йдеться про 48-річного водія Володимира К. Йому загрожує до 8 років в’язниці, розповіла представниця окружної прокуратури Перемишля Беата Стажецкая.

Нині чоловік перебуває в лікарні. Його вже допитали, проте він не пам’ятає, що сталося. Водієві не можна залишати територію Польщі.

Попередня причина аварії – невдалий маневр водія, який вирішив повернути до місця стоянки і відпочинку. Водночас він їхав із дозволеною швидкістю.

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ДТП у Польщі з українцями сталася вночі 6 березня. В автобусі Познань-Херсон знаходилося 57 людей, зокрема двоє водіїв. Всі – громадяни України.

Внаслідок аварії загинули п’ятеро пасажирів, 35 людей госпіталізовані в лікувальні установи.

Автобус потрапив у ДТП поблизу прикордонного пункту пропуску Корчова-Краковець.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням.

Джерело: PAP

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