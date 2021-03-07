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Факти / Надзвичайні події
Вікторія Гірко |

Між жінками виник конфлікт: названо попередню причину вбивства поліцейської

Попередньою причиною вбивства поліцейської у Києві міг бути конфлікт між підозрюваною та загиблою, які були між собою знайомі.

поліція

Про це повідомили у київській міській прокуратурі, зазначивши, що наразі встановлюють усі обставини злочину. Також призначено низку експертиз.

Відомо, що на тілі загиблої були численні колото-різані поранення та інші травми. Підозрювану у вбивстві вже затримали. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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У разі доведення провини підозрюваній загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

7 березня близько 03.00 до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що біля будинку по проспекту Бажана у Києві знайшли тіло молодої жінки з ознаками насильницької смерті.

Загиблою виявилась 37-річна старший інспектор одного з департаментів Нацполіції України.

Джерело: Київська міська прокуратура

Фото: Нацполіція

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