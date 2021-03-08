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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубник |

ДТП з українцями у Польщі: у лікарні перебуває 24 людини

Станом на ранок 8 березня 2021 року у лікарні залишаються 24 громадянина України, які травмувалися унаслідок ДТП у Польщі.

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Дев’ять з них і досі перебувають у важкому стані.

Інформація про стан інших постраждалих не уточнюється.

Ситуація перебуває на контролі Міністерства закордонних справ України.

ДТП у Польщі

6 березня 2021 року поблизу прикордонного пункту пропуску Корчова-Краківець автобус, який прямував за маршрутом Познань – Херсон, потрапив у ДТП.

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У ньому перебувало 57 громадян України. Унаслідок аварії загинуло п’ятеро людей. Ще 35 осіб відправили до лікарень, де їм надали медичну допомогу.

За сприяння консулів 24 людини було відправлено до України.

Детальніше про ДТП у Польщі читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: ДСНС

Фото: Pixabay

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