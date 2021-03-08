ДТП з українцями у Польщі: у лікарні перебуває 24 людини

Станом на ранок 8 березня 2021 року у лікарні залишаються 24 громадянина України, які травмувалися унаслідок ДТП у Польщі.

Дев’ять з них і досі перебувають у важкому стані.

Інформація про стан інших постраждалих не уточнюється.

Ситуація перебуває на контролі Міністерства закордонних справ України.

ДТП у Польщі

6 березня 2021 року поблизу прикордонного пункту пропуску Корчова-Краківець автобус, який прямував за маршрутом Познань – Херсон, потрапив у ДТП.

У ньому перебувало 57 громадян України. Унаслідок аварії загинуло п’ятеро людей. Ще 35 осіб відправили до лікарень, де їм надали медичну допомогу.

За сприяння консулів 24 людини було відправлено до України.

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