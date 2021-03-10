У Чорноморську Одеської області сталося вбивство. На третьому поверсі місцевого гуртожитку чоловік до смерті забив жінку.

Мешканець міста побив кохану та уклав спати, на наступний ранок вона не прокинулася. У соцмережах пишуть, що причиною розправи стало те, що жертва ховала від співмешканця їжу. Однак адвокат підозрюваного відкидає таку версію, а натомість звинувачує у трагедії поліцію.

47-річний чоловік не вперше лупцював дружину, про це знали всі сусіди. Навіть у трагічну ніч вони чули крики жінки, та навіть бачили закривавленого Павла. У поліцію про це, однак, ніхто не повідомив. Про злочин на ранок зізнався сам вбивця.

На Київщині донька вбила власну матір

У Київській області сталося вбивство – 29-річна донька задушила матір. Перед цим співмешканки разом розпивали алкогольні напої, між ними виник конфлікт.

Підозрюваній загрожує до 15 років позбавлення волі.