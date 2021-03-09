PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Пасажирів діставали через вікна: на Харківщині перекинувся мікроавтобус, є загиблий

Вранці 9 березня в Ізюмському районі Харківської області сталося смертельна ДТП.

Пасажирів діставали через вікна: на Харківщині перекинувся мікроавтобус, є загиблий

Мікроавтобус Renault на швидкості злетів з траси та перекинувся у кювет. Аварія трапилася поблизу села Кам’янка.

Внаслідок ДТП в Харківській області загинув один пасажир, 17-річний юнак.

Вісьмох осіб, серед яких – водій, з різними ступенями важкості госпіталізовано до найближчої лікарні. Одна з потерпілих, 23-річна жінка померла у реанімації.

Наразі у лікарні залишаються ще семеро постраждалих.

Читайте
ДТП у Польщі: двох постраждалих українців відмовились лікувати

За даними поліції, 41-річний водій мікроавтобусу Renault Trafic не впорався з керуванням під час обгону і допустив перекидання у кювет. Його ушпиталили з травмою хребта.

Директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта повідомив, що у решти осіб, за попередніми даними, травми голови та забої. Вік травмованих — 19-22 роки.

Справу розслідують за ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту). Винному у цій аварії загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

  • Смертельна ДТП в Харківській області з автобусом (ФОТО)
  • Смертельна ДТП в Харківській області з автобусом (ФОТО)
  • Смертельна ДТП в Харківській області з автобусом (ФОТО)
  • Смертельна ДТП в Харківській області з автобусом (ФОТО)
  • Смертельна ДТП в Харківській області з автобусом (ФОТО)
  • Смертельна ДТП в Харківській області з автобусом (ФОТО)
Пасажирів діставали через вікна: на Харківщині перекинувся мікроавтобус, є загиблий / 3 фотографии

ДТП в Польщі з українцями

Вночі 6 березня український автобус потрапив в ДТП в Польщі. В автобусі Познань-Херсон перебувало 57 осіб, зокрема двоє водіїв.

Внаслідок трагедії загинули п’ятеро пасажирів, ще одну людину вдалося реанімувати, зараз вона перебуває у комі.

Госпіталізація знадобилася 29 постраждалим: станом на ранок 9 березня дев’ятеро із них перебувають у тяжкому стані.

З родинами постраждалих пасажирів працюють представники консульства.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка