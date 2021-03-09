Смертельна ДТП в Харківській області з автобусом (ФОТО)

Вранці 9 березня в Ізюмському районі Харківської області сталося смертельна ДТП.

Мікроавтобус Renault на швидкості злетів з траси та перекинувся у кювет. Аварія трапилася поблизу села Кам’янка.

Внаслідок ДТП в Харківській області загинув один пасажир, 17-річний юнак.

Вісьмох осіб, серед яких – водій, з різними ступенями важкості госпіталізовано до найближчої лікарні. Одна з потерпілих, 23-річна жінка померла у реанімації.

Наразі у лікарні залишаються ще семеро постраждалих.

За даними поліції, 41-річний водій мікроавтобусу Renault Trafic не впорався з керуванням під час обгону і допустив перекидання у кювет. Його ушпиталили з травмою хребта.

Директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта повідомив, що у решти осіб, за попередніми даними, травми голови та забої. Вік травмованих — 19-22 роки.

Справу розслідують за ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту). Винному у цій аварії загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.











Пасажирів діставали через вікна: на Харківщині перекинувся мікроавтобус, є загиблий / 3 фотографии

ДТП в Польщі з українцями

Вночі 6 березня український автобус потрапив в ДТП в Польщі. В автобусі Познань-Херсон перебувало 57 осіб, зокрема двоє водіїв.

Внаслідок трагедії загинули п’ятеро пасажирів, ще одну людину вдалося реанімувати, зараз вона перебуває у комі.

Госпіталізація знадобилася 29 постраждалим: станом на ранок 9 березня дев’ятеро із них перебувають у тяжкому стані.

З родинами постраждалих пасажирів працюють представники консульства.