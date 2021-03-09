Шестеро вихованців Слобожанського дошкільного навчального закладу №3, що на Харківщині, захворіли на гостру кишкову інфекцію.

Скарги на підвищену температуру тіла, рідкі випорожнення, блювоту та слабкість почали надходити з 5 до 9 березня.

П’ятеро захворілих ясел-садка навчаються в першій молодшій групі, ще один хлопчик – у середній (старший брат вихованця першої групи).

У однієї дитини попередній діагноз – ГРВІ, харчова токсикоінфекція, у трьох – гострий гастроентероколіт, ще в двох – харчова токсикоінфекція, ротавірусна інфекція.

Лікарі оцінюють їхній стан як середнього ступеню тяжкості.

Наразі четверо дітей перебувають на амбулаторному лікуванні, ще двоє госпіталізовані до закладів охорони здоров’я.

Фахівці вже опитали батьків захворілих дітей та медичних працівників. У всіх приміщеннях дитсадка провели дезінфекцію, відібрали проби води та змиви з поверхонь.

Персонал та інші вихованці закладу, які контактували з хворими, пройшли бактеоріологічне обстеження. За станом їхнього здоров’я стежать медики.

Спалах кишкової інфекції в школі Житомира

3 березня зафіксували спалах кишкової інфекції в школі Житомира.

Захворіло дев’ятеро учнів молодших класів школи №20. Того ж дня там призупинено навчальний процес.

Нині семеро школярів, 2012-2013 років народження, перебувають у лікарні на стаціонарному лікуванні, а двоє лікуються вдома під наглядом лікарів.

Джерело: Харківський лабораторний центр