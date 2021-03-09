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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Температура та слабкість: в яслах-садку на Харківщині – спалах кишкової інфекції

Шестеро вихованців Слобожанського дошкільного навчального закладу №3, що на Харківщині, захворіли на гостру кишкову інфекцію.

отруєння, дитина, лікарня

Скарги на підвищену температуру тіла, рідкі випорожнення, блювоту та слабкість почали надходити з 5 до 9 березня.

П’ятеро захворілих ясел-садка навчаються в першій молодшій групі, ще один хлопчик – у середній (старший брат вихованця першої групи).

У однієї дитини попередній діагноз – ГРВІ, харчова токсикоінфекція, у трьох – гострий гастроентероколіт, ще в двох – харчова токсикоінфекція, ротавірусна інфекція.

Лікарі оцінюють їхній стан як середнього ступеню тяжкості.

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Наразі четверо дітей перебувають на амбулаторному лікуванні, ще двоє госпіталізовані до закладів охорони здоров’я.

Фахівці вже опитали батьків захворілих дітей та медичних працівників. У всіх приміщеннях дитсадка провели дезінфекцію, відібрали проби води та змиви з поверхонь.

Персонал та інші вихованці закладу, які контактували з хворими, пройшли бактеоріологічне обстеження. За станом їхнього здоров’я стежать медики.

Спалах кишкової інфекції в школі Житомира

3 березня зафіксували спалах кишкової інфекції в школі Житомира.

Захворіло дев’ятеро учнів молодших класів школи №20. Того ж дня там призупинено навчальний процес.

Нині семеро школярів, 2012-2013 років народження, перебувають у лікарні на стаціонарному лікуванні, а двоє лікуються вдома під наглядом лікарів.

Джерело: Харківський лабораторний центр

Фото: Depositphotos

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