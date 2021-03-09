У Ємені внаслідок пожежі у центрі для мігрантів загинули 60 осіб

У столиці Ємену Сане сталася пожежа у центрі утримання мігрантів.

В результаті пожежі загинули 60 осіб і більше сотні постраждали.

За словами представника хуситів, які контролюють місто, у центрі перебувало понад 600 нелегальних мігрантів із Сомалі та Ефіопії.

Пожежа спричинила паніку та тисняву, що призвело до великої кількості жертв і постраждалих. Серед загиблих у пожежі є й співробітники установи.

Спершу Міжнародна організація з міграції (МОМ) повідомляла про вісім загиблих та понад 170 постраждалих.

У МОМ закликали хуситів проінспектувати всі центри утримання мігрантів в районах, що знаходяться під їхнім контролем, щоб забезпечити безпеку життя біженців.

Пожежа у Харкові

21 січні пожежа у Харкові сталася у пансіонаті для людей похилого віку. Вогонь у двоповерховій будівлі розгорівся за лічені хвилини.

На момент пожежі в будівлі знаходилося 33 людини, 15 з них загинули, ще 9 вдалося врятувати.