У Київській області у селі Білогородка двоє псевдо-таксистів зґвалтували 19-річну дівчину, яке переплутала їхню машину з таксі. Факти ICTV розповідають деталі події та на якому етапі слідство.

Ніяких шашечок і розпізнавальних знаків. Так тепер може виглядати таксі. 19-річна киянка після вечірки у караоке-барі теж, мабуть, не розібралася. Пізно ввечері вона викликала машину та вийшла на вулицю. І коли під’їхав схожий за описом автомобіль, дівчина без жодних вагань заскочила на пасажирське сидіння.

Лише коли рушили, дівчина побачила, що в машині – аж двоє чоловіків. І вони везуть її не додому, а зовсім в інший бік. Стрибати на дорогу, коли машина мчить на всіх парах, пасажирка не наважилася.

Дівчину привезли на околицю села Білогородки під Києвом у новий житловий комплекс. Негідники заштовхали жертву до під’їзду, піднялися у квартиру на п’ятому поверсі та зґвалтували нещасну.

Будинок ще малозаселений, тож ніхто не чув криків про допомогу. Коли нещасна вибралася із пастки, то одразу викликала правоохоронців. Одного з кривдників встигли схопити на місці. У квартирі правоохоронці знайшли сережку жертви. Припертий до стінки, 42-річний громадянин Азербайджану, зізнався у мерзенному злочині.

– Деталі він не розповідав, але він зізнався у тому, що він це зробив разом з товаришем, – зазначає співробітниця поліції Київщини Марія Дідковська-Бідюк.

Мешканці будинку, де знущалися із дівчини, пригадують, що днями бачили незнайомку, яка блукала вулицею. Кажуть, що вона була дуже розгублена та в неадекватному стані.

Коли вночі доводиться користуватися таксі – експерти радять бути дуже обережними. Варто викликати лише легальні служби із брендованими машинами та повідомляти своїм родичам про те, з ким ви їдете та куди.

Підозрюваного у зґвалтуванні 19-річної пасажирки суд уже арештував. А от його ймовірного спільника правоохоронці оголосили в розшук. Чоловіка звати Ільгар, він засвітився на одній зі столичних станцій метрополітену, а потім розчинився у натовпі. Однак правоохоронцям вже вдалося вистежити та затримати втікача.

Двоє “таксистів” зґвалтували дівчину

У Київській області двоє чоловіків зґвалтували 19-річну дівчину. Дівчина викликала таксі, переплутала автомобілі та сіла в авто. Незнайомці відвезли незнайомку до села на Київщині та зґвалтували.

Правоохоронці затримали обох зловмисників. Ними виявилися громадяни Азербайджану. Чоловіків затримали, їм загрожує від до 12 років позбавлення волі.