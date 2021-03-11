У лікувальних закладах Польщі станом на ранок 11 березня перебуває 22 пасажири автобуса Познань – Херсон, який 6 березня потрапив у ДТП поблизу прикордонного пункту пропуску Корчова – Краківець.
Двоє осіб – у тяжкому стані.
Надзвичайна подія перебуває на контролі МЗС України.
ДТП з українцями в Польщі
6 березня сталась ДТП з українцями в Польщі. Автобус Познань – Херсон, де перебувало 57 осіб, врізався в огорожу, перекинувся і впав у кювет.
У результаті п’ятеро громадян померли, ще 35 отримали травми різного ступеня. За сприяння консулів 24 особи відправлено до України.
Одному з водіїв автобуса висунули звинувачення.
Джерело: ДСНС