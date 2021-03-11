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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

ДТП з українцями в Польщі: двоє постраждалих – у тяжкому стані

У лікувальних закладах Польщі станом на ранок 11 березня перебуває 22 пасажири автобуса Познань – Херсон, який 6 березня потрапив у ДТП поблизу прикордонного пункту пропуску Корчова – Краківець.

ДТП у Польщі

Двоє осіб – у тяжкому стані.

Надзвичайна подія перебуває на контролі МЗС України.

ДТП з українцями в Польщі

6 березня сталась ДТП з українцями в Польщі. Автобус Познань – Херсон, де перебувало 57 осіб, врізався в огорожу, перекинувся і впав у кювет.

У результаті п’ятеро громадян померли, ще 35 отримали травми різного ступеня. За сприяння консулів 24 особи відправлено до України.

Одному з водіїв автобуса висунули звинувачення.

Джерело: ДСНС

Фото: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu

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