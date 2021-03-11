На Полтавщині дитина застрягла ногою у батареї

У Полтавській області у місті Гадяч маленький хлопчик засунув ногу в батарею опалення та застряг. Батькам не вдавалося самостійно дістати ногу із радіатора, тому довелось викликати рятувальників.

За даними ДСНС, співробітники чергового відділення 6 ДПРЧ за допомогою гідравлічного інструмента витягли ногу дитині 2017 року народження.

Інцидент стався надвечір 10 березня. На щастя, допомога медиків дитині не знадобилась.

Надзвичайні події на Полтавщині

На Полтавщині у Кременчуці троє неповнолітніх отруїлися алкоголем. Школярів одразу доправили до медичного закладу.

За словами речника поліції у Полтавській області Юрія Сулаєва, серед потерпілих діти у віці 14-16 років. Діти придбали алкоголь у місцевому магазині.