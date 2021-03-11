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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

СБУ викрила масштабну махінацію з тіньової реалізації неякісних нафтопродуктів

Ухилення від сплати податків у розмірі 240 млн грн – СБУ викрила масштабну оборудку з тіньової реалізації неякісних нафтопродуктів.

АЗС, бензин

Відкрито провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу, зокрема, ч. 3 ст. 209 (легалізація чи відмивання майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів).

Зараз проводиться понад 140 обшуків у 13 офісах, семи нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях та двох відділах митного оформлення.

Триває досудове розслідування, за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

За даними ЗМІ, йдеться про мережу АЗС Glusco, яку пов’язують з нардепом Віктором Медведчуком.

Джерела: СБУ, Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

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