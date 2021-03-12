У Черкаській області 28-річний чоловік забив до смерті свою чотиримісячну дитину.

За даними слідства, на початку січня 2021 року під ранок у спальні батько дитини застосував до малюка фізичну силу та наніс тілесні ушкодження, від яких настала смерть. Причини такої жорстокості не повідомляються.

Чоловіка звинувачують за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За такі дії йому загрожує позбавлення волі до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Вбивство малюка на Черкащині

У Черкаській області 28-річний чоловік після сварки з дружиною до смерті побив їхню спільну дитину. 4-місячний Ярослав плакав вночі та не давав батькові заснути.

Чоловік гамселив головою малюка об бильце ліжка, поки дитина не перестала дихати. Це відбулося на очах у матері дитини, однак вона нічого не змогла зробити, тому що чоловік її вдарив. Батько заперечує свою провину, за його словами, він хотів лише заспокоїти дитину.

Джерело: Уманська місцева прокуратура