PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Забив до смерті 4-місячного малюка: на Черкащині судитимуть чоловіка

У Черкаській області 28-річний чоловік забив до смерті свою чотиримісячну дитину.

дитина

За даними слідства, на початку січня 2021 року під ранок у спальні батько дитини застосував до малюка фізичну силу та наніс тілесні ушкодження, від яких настала смерть. Причини такої жорстокості не повідомляються.

Чоловіка звинувачують за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Читайте
Задушила ременем: на Дніпропетровщині матір вбила 4-місячного сина через плач

За такі дії йому загрожує позбавлення волі до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Вбивство малюка на Черкащині

У Черкаській області 28-річний чоловік після сварки з дружиною до смерті побив їхню спільну дитину. 4-місячний Ярослав плакав вночі та не давав батькові заснути.

Чоловік гамселив головою малюка об бильце ліжка, поки дитина не перестала дихати. Це відбулося на очах у матері дитини, однак вона нічого не змогла зробити, тому що чоловік її вдарив. Батько заперечує свою провину, за його словами, він хотів лише заспокоїти дитину.

Джерело: Уманська місцева прокуратура

Фото: Pixabay

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору