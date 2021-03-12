На автотрасі Житомир-Чернівці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового мікроавтобуса Mercedes Sprinter та легкового автомобіля Mazda.

Автівка та мікроавтобус зіткнулися опівдні 12 березня біля села Мотрунки. За кермом Mazda була 44-річна жителька Хмельницького, а маршруткою керував 43-річний житель одного із сіл Старокостянтинівського району.

В результаті ДТП обидва водії отримали тілесні ушкодження. Їм була надана медична допомога без госпіталізації.

У маршрутному мікроавтобусі на момент автопригоди перебувало 10 пасажирів. Четверо з них доставили до Старокостянтинівської райлікарні, де також отримали медичну допомогу без госпіталізації.

Наразі працівники поліції встановлюють причини ДТП та усі обставини події.







На Хмельниччині на трасі не розминулися мікроавтобус та легковик – шестеро постраждалих / 2 фотографии

ДТП на автодорозі Стрий – Кропивницький – Знам’янка

7 березня у Хмельницькій області на автодорозі Стрий – Кропивницький – Знам’янка поблизу повороту на село Чабани сталася смертельна аварія.

В результаті зіткнення легкового автомобіля Renault Megane та вантажівки Volvo загинули двоє людей. Ними виявилися 32-річний водій легковика та його пасажир. За попередньою інформацією, 34-річний водій фури не постраждав.