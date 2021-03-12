На автотрасі Житомир-Чернівці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового мікроавтобуса Mercedes Sprinter та легкового автомобіля Mazda.
Автівка та мікроавтобус зіткнулися опівдні 12 березня біля села Мотрунки. За кермом Mazda була 44-річна жителька Хмельницького, а маршруткою керував 43-річний житель одного із сіл Старокостянтинівського району.
В результаті ДТП обидва водії отримали тілесні ушкодження. Їм була надана медична допомога без госпіталізації.
У маршрутному мікроавтобусі на момент автопригоди перебувало 10 пасажирів. Четверо з них доставили до Старокостянтинівської райлікарні, де також отримали медичну допомогу без госпіталізації.
Наразі працівники поліції встановлюють причини ДТП та усі обставини події.
ДТП на автодорозі Стрий – Кропивницький – Знам’янка
7 березня у Хмельницькій області на автодорозі Стрий – Кропивницький – Знам’янка поблизу повороту на село Чабани сталася смертельна аварія.
В результаті зіткнення легкового автомобіля Renault Megane та вантажівки Volvo загинули двоє людей. Ними виявилися 32-річний водій легковика та його пасажир. За попередньою інформацією, 34-річний водій фури не постраждав.