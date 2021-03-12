У Запоріжжі п’яний пенсіонер прострелив живіт відвідувачу кафе

У Запоріжжі п’яний 65-річний чоловік прострелив живіт вогнепальною зброєю незнайомому відвідувачу в кафе.

Інцидент трапився 11 березня близько 19.00 у кафе, яке розташовано на Центральному бульварі у Запоріжжі. З кафе за допомогою тривожної кнопки викликали працівників поліції. Правоохоронці затримали на місці події чоловіка з вогнепальною зброєю.

На місці події 32-річний місцевий мешканець з травмою живота розповів, що невідомий п’яний чоловік поводився неадекватно та агресивно, а також почав чіплятися до нього. Через це між ними виникла бійка. Пенсіонер дістав вогнепальну зброю та вистрелив у потерпілого.

Правоохоронці викликали швидку медичну допомогу. Поранення виявилося не прониклим, чоловікові надали допомогу, проте він відмовився від госпіталізації. З місця події правоохоронці вилучили пістолет, гільзу та набої. Їх направили на експертизу. Правопорушника затримали, його підозрюють за статтею 296 (Хуліганство) КК України. Досудове слідство триває.

В Одесі підліток стріляв на дитячому майданчику

В Одесі 14-річний хлопець прийшов на дитячий майданчик зі своїм неповнолітнім товаришем та почав чіплятися до двох хлопців, які займалися спортом.

Згодом він дістав пневматичну зброю та почав стріляти, двоє підлітків 13 та 14 років постраждали від пострілів. Правоохоронці з’ясували, що неповнолітній товариш купив зброю через інтернет.

Джерело: Управління поліції охорони