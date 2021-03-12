У Федорівці Полтавської області п’ятеро осіб влізли вночі до будинку підприємців. Вони катували чоловіка та дружину, вимагаючи у них гроші.

Чоловіки вибили вікно сокирою, зв’язали господарів та почали їх бити.

Подружжя зізналося, де лежать гроші, та віддали їм 1 млн 850 тис. грн, які зібрали на квартиру доньці.

Але кривдники не припинили знущання. Це почув сусід родини та викликав поліцію.

До приїзду копів злочинці встигли втекти, але їх вдалося відшукати. Нападниками виявилися мешканці з різних сіл Карлівщини. Їм виповнилося 20, 22, 27, 28 та 52 роки. Наразі фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.

Їх підозрюють у пограбуванні та крадіжках. За розбійний напад на подружжя фермерів чоловікам загрожує до 15-ти років тюрми.

Подружжя з травмами потрапило до лікарні.

Напад на Київщині

У грудні 2020 року у Київській області до одного з будинків посеред ночі вдерлися бандити у масках.

Вони катували господарів праскою та заливали в очі горілку.

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