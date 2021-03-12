На Запоріжжі померла дитина: мати залишила сина у холодній хаті (ВІДЕО)

У селі Кам’янка-Дніпровська Запорізької області мати знайшла мертвим свого п’ятимісячного сина.

Як з’ясувалося, того дня 28-річна жінка залишила немовля з дворічною сестричкою самих вдома, а сама пішла чепуритися та випивати до подруги.

В гостях молода мама фарбувала волосся, а щоб було веселіше – прихопила з собою алкоголь.

– Вчора вона була у мене, ми взяли три двушки пива, випили, все. І вона пішла додому, – розповіла подруга Олена.

Журналістам Юлія показала хату, де залишила дітей, але зізналася: того дня, коли сталася трагедія, у домі не було ані світла, ані опалення.

– У нас одна кімната, я час від часу дрова рубаю, гілочки. Тепла трошки мало бути, – розповіла горе-мати.

Сусіди розповіли, що до Кам’янки-Дніпровської жінка з дітьми нещодавно переїхала з Енергодару. Юлія ніде не працювала, а тому й житло шукала таке, за яке не треба платити. В селі таких покинутих хат багато.















Замерз до смерті: на Запоріжжі п’ятимісячна дитина померла, поки мама робила зачіску / 4 фотографии

Точно невідомо, о котрій горе-мати повернулася додому, але вона божиться – син тоді ще був живий.

Юлія навіть нагодувала його і вклала спати, а уже вранці знайшла хлопчика мертвим.

Цікаво, що попри такі умови життя ця родина не стояла на обліку органів опіки як проблемна. Але зараз матір’ю зацікавилися правоохоронці.

– Наразі ми встановлюємо причину смерті немовляти, за цим фактом відкрито кримінальне провадження. Умови проживання матері та дітей вкрай антисанітарні. В будинку відсутнє електропостачання та опалення, – зазначили у відділі ювенальної превенції поліції Запорізької області.

Дворічну старшу доньку терміново забрали з будинку та відвезли до лікарні на обстеження.

Чи винна в трагедії молода мати, стане зрозуміло після результатів експертизи, яка виявить причину смерті хлопчика.

На Харківщині мати морила голодом трьох дітей

У грудні поліція Харківщини виявила матір, яка пиячила у сусідки, поки вдома на неї чекали хворі та голодні діти.

З’ясувалося, що троє малолітніх дітей 4, 6 та 7 років не відвідують дитсадок через хворобу, але по медичну допомогу жінка не зверталась.

У кімнаті гуртожитку, де проживає родина, співробітники ювенальної превенції не знайшли жодних продуктів харчування.

На жінку склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.