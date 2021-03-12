У місті Харкові 28-річний місцевий мешканець напав з ножем на 52-річну жінку, яка згодом померла у лікарні від численних колото-різаних поранень.

Напад стався 10 березня близько 21.00 у під’їзді будинку на вулиці Гвардійців-Широнінців у Харкові. Виявилося, що нападник був знайомий з жертвою.

Чоловік навмисне підстеріг жінку, щоб розв’язати конфліктне питання. Під час розмови виникла сварка, після чого правопорушник дістав ножа та декілька разів вдарив ним потерпілу. Згодом хлопець вкрав її гаманець та втік.

Правоохоронці затримали чоловіка. Правопорушника підозрюють за статтею 187 (Розбій) та статтею 115 (Умисне вбивство) КК України.

Йому загрожує позбавлення волі до 15 років або довічне ув’язнення. Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.







Знайшли напівмертвою у під’їзді: у Харкові чоловік зарізав і пограбував знайому пенсіонерку / 2 фотографии

У Києві рецидивіст напав на літню жінку

У Києві в під’їзді одного з будинків Оболонського району 32-річний чоловік напав на літню жінку та вкрав її сумку. Чоловік запримітив літню жінку ще на вулиці.

Він попрямував за потерпілою та на сходах ззаду почав душити жінку дерев’яним бруском. Після цього він відібрав її сумку та втік. Згодом з’ясувалося, що чоловік притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин.