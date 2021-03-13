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Факти / Надзвичайні події
Ольга Тетеріна |

У Казахстані розбився військовий літак, четверо людей загинули

Біля аеропорту Алмати під час аварійної посадки впав військовий літак АН-26, внаслідок чого загинули четверо людей.

авіакатастрофа у казахстан

Про це повідомили у прес-службі МНС Казахстану. Літак прикордонної служби КНБ летів із Нур-Султана в Алмати.

О 17.20 зв’язок із літаком АН-26 зник. Під час заходу на аварійну посадку, на підльоті він впав на початку злітної смуги.

– Чотири людини загинули, двоє постраждалих направлені в найближчу лікарню Ілійського району, – зазначили у прес-службі.

За попередніми даними, на борту було шестеро людей.

На місці працюють 10 реанімаційних бригад швидкої допомоги, а також 45 осіб, 15 одиниць техніки ДЧС Алмати, ДЧС Алматинської області, служби аеропорту, служби порятунку.

До слова, на початку березня в національному парку на Заході Австралії сталася авіакатастрофа, внаслідок якої загинули пілот і пасажир судна.

Легкомоторний літак зник з радарів вдень у середу, а спроби зв’язатися з пілотом виявилися безуспішними.

Вже за декілька годин поліція виявила уламки літака неподалік міста Ексмут. З’ясувалося, що він врізався в каньйон національного парку Кейп-Рейндж.

Джерело: МНС Казахстану

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