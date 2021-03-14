Поліція затримала підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної Марії Борисової. Очільник Нацполіції Ігор Клименко розповів, що підозрюваний чоловік намагався вчинити самогубство.

Клименко зазначив, що до злочину причетний хтось із місцевих, адже закинуту будівлю, до якої підкинули тіло, перевіряли не один раз.

— У колі підозрюваних опинилися всі без винятку мешканці села. Слідчі та оперативники опитали всіх, десятки людей пройшли через детектор брехні.

Поліція встановила ймовірного вбивцю та ґвалтівника після збору всіх доказів та отримання висновків експертиз.

— Коли поліцейські прийшли до будинку зловмисника, зрозуміли, що їх чекали: підозрюваний лежав із порізаними венами. Самогубство як спосіб уникнути покарання? Не буде цього! Врятували цю недолюдину, щоб він відповів за свої вчинки, – підсумував Клименко.

Також він розповів, що більше деталей справи Нацполіція повідомить у понеділок, 15 березня.

У неділю, 14 березня, стало відомо, що поліція взяла під варту підозрюваного у вбивстві Марії Борисової. Ним виявився 52-річний чоловік.

Семирічна Марія Борисова зникла 7 березня. Після чотирьох днів пошуку правоохоронці знайшли Марію вбитою у сільськогосподарському приміщенні одного з будинків неподалік її дому.

Джерело: Ігор Клименко