Підозрюваним у вбивстві 7-річної Марії Борисової у Херсонській області виявився 62-річний Микола.

Дівчинку розшукували волонтери, правоохоронці та односельці. Її тіло зі слідами насильницької смерті виявили через чотири дні після зникнення.

Окрім цього на тілі дівчинки виявлені тілесні ушкодження в області статевих органів, що може свідчити про статевий злочин, тобто зґвалтування.

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Експерти з’ясували, що дівчинка загинула у день зникнення, тож знайти її живою не було шансів. Під підозрою одразу опинилося майже все село, згодом коло звузилося до шістьох людей, серед яких і був 62-річний Микола – сусід батька дитини. У всіх підозрюваних відібрали зразки ДНК. Саме за результатами низки експертиз Миколу взяли під варту. У поліції запевняють, що чоловік не уникне покарання, бо докази беззаперечні.

У день похорону Марії чоловік намагався вкоротити собі віку. Коли правоохоронці приїхали його затримувати, то знайшли Миколу із порізаними венами, але просто так стекти кров‘ю звісно не дали.

Чоловікові надали медичну допомогу і з лікарняного ліжка запроторили одразу у слідчий ізолятор. Своєї провини він категорично не визнає, свідчити відмовляється.

Миколі того самого дня обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

У селі, де сталася трагедія, говорять, що начебто колись чоловіку довелося відсидіти за аналогічний злочин – мовляв, він зґвалтував хлопчика. У поліції поки цю інформацію не підтверджують, але й не спростовують. Нині Миколі загрожує довічне ув‘язнення.

Що відомо про вбивство Марії Борисової

Першокласниця Марійка Борисова з села Щасливе Херсонської області зникла ввечері 7 березня.

Дівчинка пішла гуляти зі своїм 10-річним братиком, але додому хлопчик повернувся один. Куди зникла молодша сестра, пояснити він не зміг.

Десятки правоохоронців разом із волонтерами і місцевими мешканцями шукали дитину чотири дні.

11 березня труп дівчинки було знайдено у мішку за сараєм неподалік від дому, де вона проживала.