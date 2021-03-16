На Волині затримали чоловіка, який хотів потрапити до Польщі за паспортом сина

На українсько-польському кордоні працівники Держприкордонслужби Луцького загону затримали громадянина України, який намагався перетнути кордон за чужим паспортом.

16 березня, близько опівночі у пункт пропуску Ягодин мешканець Волинської області планував потрапити до Польщі. Під час перевірки паспорта, який чоловік надав для оформлення, інспектор прикордонного контролю запідозрив, що наявний документ не належить чоловіку.

Згодом прикордонники встановили, що чоловік намагався перетнути кордон з чужим паспортним документом, а саме – свого сина.

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За спробу порушення державного кордону чоловік відповідатиме за ст. 204-1 (Незаконе перетинання кордону або спроба незаконного перетинання державного кордону) КУпАП.

Чоловікові загрожує штраф у розмірі від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів (від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн) або адміністративний арешт до 15 діб.

Затримання на кордоні

На кордоні Харківської області затримали двох росіянок без документів.

Коли прикордонники встановили особи затриманих, з’ясувалося, що в Росії їх обох підозрюють у злочині, який пов’язаний з незаконним обігом наркотиків.