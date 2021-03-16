У місті Пемброк-Пайнс (штат Флорида, США) одномоторний літак Beechcraft Bonanza впав на позашляховик, який їхав дорогою. Загинули троє людей.

За даними місцевих ЗМІ, літак зазнав аварії незабаром після зльоту.

На відео видно, як літак вибухає відразу після падіння. Двоє людей, які були на його борту, загинули на місці.

Жінку та хлопчика, які були у позашляховику в момент катастрофи, госпіталізували. Проте дитина незабаром померла у лікарні.

Невідомо, що спричинило аварію, але представник пожежної служби Pembroke Pines повідомив, що йдеться про можливу несправність двигуна.

Місяць тому у США зазнав аварії вертоліт, тоді загинуло чотири людини.

Вертоліт впав 16 лютого біля Віргінських островів – на заході острова Сент-Томас.

Джерело: CBSMiami