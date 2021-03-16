PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

У Флориді одномоторний літак впав на позашляховик, загинули троє людей

У місті Пемброк-Пайнс (штат Флорида, США) одномоторний літак Beechcraft Bonanza впав на позашляховик, який їхав дорогою. Загинули троє людей.

кримінал

За даними місцевих ЗМІ, літак зазнав аварії незабаром після зльоту.

На відео видно, як літак вибухає відразу після падіння. Двоє людей, які були на його борту, загинули на місці.

Жінку та хлопчика, які були у позашляховику в момент катастрофи, госпіталізували. Проте дитина незабаром померла у лікарні.

Невідомо, що спричинило аварію, але представник пожежної служби Pembroke Pines повідомив, що йдеться про можливу несправність двигуна.

Читайте
У Казахстані розбився військовий літак, четверо людей загинули

Місяць тому у США зазнав аварії вертоліт, тоді загинуло чотири людини.

Вертоліт впав 16 лютого біля Віргінських островів – на заході острова Сент-Томас.

Джерело: CBSMiami

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка