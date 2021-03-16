У Вінниці рецидивіст з 17-річною напарницею пограбували чоловіка з інвалідністю

У Вінниці раніше судимий за вбивство чоловік разом з неповнолітньою напарницею пограбували людину з інвалідністю.

Вночі чоловік повідомив поліцію, що у місцевому готелі зловмисники заволоділи його банківською картою і зняли з не всі кошти. На рахунку зберігалося 55 тис. грн.

Правоохоронці за кілька годин розшукали підозрюваних у злочині – 32-річного громадянина та 17-річну дівчину. За вкрадені гроші вони уже встигли придбати мобільні телефони.

Мобільні пристрої та решту коштів у них вилучили. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.185 КК України (крадіжка). Зловмисникам загрожує до п’яти років ув’язнення.

Нетвереза мати загубила сина

У Вінниці нетвереза жінка забула неповнолітнього сина на транспортній зупинці, а сама пішла додому. Через кілька годин вінничанка виявила відсутність дитини та зателефонувала поліції.

Чи знайшли правоохоронці хлопчика, дивіться на Фактах ICTV.