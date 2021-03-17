У Кривому Розі люди самостійно розшукали та затримали 18-річного хлопця, який чіплявся в під’їзді до 10-річної школярки.

Чоловік вистежив дівчинку, коли та поверталася додому зі школи, й зайшов разом із нею до ліфту. Кривдник намагався напасти на дитину, але вона не розгубилась і почала кричати.

На галас вибігли сусіди та батько школярки, однак незнайомець встиг утекти.

Мешканці будинку, переглянувши записи з камер спостереження, упізнали нападника. Останній часто навідував свою бабусю, яка живе в сусідньому будинку.

Хлопця затримали, коли він саме виходив від родички із торбинками з їжею.

– Єдине, що він запитав, поки чекали приїзду поліції, скільки років (позбавлення волі, – Ред.) йому загрожує. Більше його нічого не цікавило, – розповідає сусідка постраждалої дівчинки Тетяна Іванова.

Згодом затриманий намагався напасти на поліцейських із ножем, але невдало.

У відділку поліції 18-річний хлопець почав стверджувати, що перебуває на обліку в психіатра.

За словами речниці поліції Кривого Рогу Оксани Лєсонєн, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом розбещення малолітньої особи.

Розбещення неповнолітньої в Ужгороді

16 березня затримали спортивного тренера за підозрою в розбещенні неповнолітньої в Ужгороді.

Чоловік зайшов до кімнату, де проживали учасниці змагань, й почав чіплятися до 14-річної дівчинки. На крики співмешканок дитини тренер не реагував.

Наразі фігурант перебуває під цілодобовим арештом. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.