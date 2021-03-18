Труїли оцтом і вирізали органи: у Вінниці засудили хлопців-садистів, які вбили свого друга

У Вінниці суд підтримав позицію ювенального прокурора та ухвалив вирок хлопцям 19 і 24 років, які з особливою жорстокістю розправилися над товаришем.

Розгляд справи ускладнювався тим, що один з фігурантів на момент скоєння злочину був неповнолітнім.

Жахливе вбивство сталося у червні 2018 року. Слідство встановило, що конфлікт між хлопцями виник під час п’яного застілля.

Після групового побиття хлопці роздягнули свого знайомого, перенесли в іншу кімнату і продовжували наносити удари по голові.

Далі вони залили потерпілому до рота пляшку столового оцту та одеколону. Цинічно знущаючись з непритомного хлопця, зловмисники кидали в потерпілого медичний шприц, який голкою застрягав у його тілі.

– Коли катування завершилися, зловмисники вирішили позбавити життя потерпілого. Ножем вони розрізали йому живіт і груди, вирізали серце та печінку, – йдеться у повідомленні прокуратури.

24-річному жителю смт Піщанки суд призначив довічне позбавлення волі, а 19-річному мешканцеві Миколаївки Піщанського району – 15 років в’язниці.

У прокуратурі запевнили, що запобіжний захід у виді тримання під вартою до набрання вироком законної сили залишено без змін.

Кримінальна справа розслідувалася за п. 4, п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство з особливою жорстокістю та за попередньою змовою групи осіб) КК України.

Вбивство на Львівщині

Наприкінці лютого в Дрогобичі 26-річний хлопець зарізав залицяльника своєї дівчини.

Слідство встановило, що зловмисник був нетверезим. Гуляючи центром міста, він зустрів свою 24-річну дівчину, яка була у компанії з 50-річним місцевим мешканцем.

На ґрунті ревнощів хлопець завдав старшому залицяльнику сім ударів ножем у шию, грудну клітку, черевну порожнину та спину.

50-річний чоловік помер від крововтрати до приїзду карети швидкої. Дівчина внаслідок нападу не постраждала.

Джерело: Вінницька обласна прокуратура