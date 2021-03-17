На Луганщині та Закарпатті СБУ заблокувала два канали нелегальної міграції іноземців до України.

За даними Служби безпеки, серед іноземних громадян були вихідці з країн з підвищеною терористичною загрозою.

У Луганській області зловмисники облаштували підпільну майстерню для серійного виготовлення підроблених документів.

За даними досудового розслідування, до складу групи входило декілька громадян України. Зловмисники організували протиправний механізм легалізації в нашій державі вихідців з країн Близького Сходу. Для цього вони виготовляли зарубіжним замовникам підроблені документи, які іноземці використовували, зокрема для вступу до українських вишів.

Клієнтів вони шукали через особисті зв’язки, а також на спеціалізованих інтернет-форумах. Оплату за так звані послуги вони одержували готівкою або через банківські карткові рахунки.

Під час обшуків у Сєвєродонецьку, а також у підпільній лабораторії у Харкові, правоохоронці виявили обладнання для виготовлення фальшивих документів, підроблені паспорти, 90 печаток та штампів фіктивних структур, банківські картки та готівку, ймовірно одержану злочинним шляхом.

На Закарпатті СБУ викрила канал незаконної міграції до Євросоюзу. Правоохоронці затримали організатора трафіку на спробі незаконного переправлення трьох нелегалів з країни Центральної Азії.































В Україні викрили два канали нелегальної міграції іноземців з країн Близького Сходу / 8 фотографий

Протиправну діяльність організував громадянин однієї з країн Південного Кавказу. Він мав забезпечувати перехід через держкордон України до ЄС поза встановленими пунктами пропуску.

За ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

Незаконний перетин кордону

Контррозвідка СБУ на Закарпатті заблокувала канал незаконного переправлення громадян РФ за кордон.

Слідство встановило, що мешканець Берегівського району Закарпатської області допомагав іноземцям отримувати громадянство Угорщини за фіктивними документами.

Після чого вони отримували можливість безвізового в’їзду до 162 країн світу, зокрема до США, Великої Британії та країн ЄС.