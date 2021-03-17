Залишили на бабусю: у ставку на Миколаївщині знайшли тіло 5-річного хлопчика

На Миколаївщині у селі Воєводське трагічно загинув п’ятирічний хлопчик, який приїхав із батьками у гості до родичів.

Поки дорослі займалися своїми справами, за дитиною повинна була наглядати 72-річна бабуся. Однак вона не встежила, як хлопчик вийшов з двору і пішов у бік ставка.

Рідні помітили його відсутність через декілька годин і одразу кинулись на пошуки. Та дитину знайшли вже мертвою у ставку, розташованому неподалік.

Тіло померлого хлопчика направили на судово-медичну експертизу.

На Рівненщині кіт задушив малюка

На Рівненщині кіт задушив чотиримісячного хлопчика, який заснув на обличчі немовляти.

Трагедія сталася, коли мати полишила візочок з малюком у дворі. А кіт, який гуляв поруч, заліз до дитини.

Батьки, а згодом і лікарі намагалися врятувати малюка, але дарма.