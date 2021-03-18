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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Бив сина по голові, бо той не хотів їсти: на Чернігівщині засудили батька

На Чернігівщині п’яний батько побив свого трирічного сина, бо той, за його словами, відмовлявся їсти.

Батько вчиняє насильство над сином

Ще в грудні 2020 року 35-річний мешканець села Срібне Чернігівської області завдав кілька ударів по голові своїй дитині.

Внаслідок побиття хлопчик отримав черепно-мозкову травму, струс головного мозку та садна на обличчі.

Тому правоохоронці відкрили кримінальне провадження за умисне легке тілесне ушкодження, яке спричинило короткочасний розлад здоров’я. Тепер чоловік проведе чотири місяці під арештом.

Окрім того, його раніше вже судили за домашнє насильство щодо своєї дружини.

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На Черкащині чоловік до смерті забив дитину

У Черкаській області 28-річний чоловік забив до смерті свою чотиримісячну дитину.

Батько застосував до малюка фізичну силу та наніс тілесні ушкодження, від яких настала смерть. Однак причини такої жорстокості не відомі.

Джерело: Чернігівська обласна прокуратура

Фото: Depositphotos

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