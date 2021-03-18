Вбивця Марійки Борисової: 62-річний чоловік стежив за пошуками (ВІДЕО)

З’явилося нове відео ймовірного вбивці Марійки Борисової, яку знайшли зґвалтованою і задушеною у рідному селі Щасливе на Херсонщині.

З’ясувалося, що після зникнення першокласниці 62-річний чоловік був присутній під час пошуків та холоднокровно спостерігав за всім, що відбувається.

Більш того, ймовірний вбивця Марійки Борисової був одягнений у той же одяг, що на фото поліції після його затримання.

На відео помітно, що чоловік стоїть біля місцевої мешканки, яка дає інтерв’ю, уважно слухає її слова і курить сигарету.

Час від часу він схвально похитував головою, однак хвилювання стає помітним, коли чоловік почав періодично змінювати положення ніг.

Жінка тим часом запевняла, що “у селі немає і ніколи не було злобних людей”, ніби натякаючи, що жахливий злочин скоїв хтось не з місцевих.

– Я вам говорю, у нас нікого немає, щоб могли підняти руку на дитину. Немає у нас таких ненависних людей, – розповіла вона.

Зазначається, що відео було знято ще 10 березня. Семирічну Марійку Борисову знайшли вранці 11 березня у закинутому сараї, де раніше вже шукали.

Судмедексперти виявили на тілі серйозні пошкодження статевих органів та численні подряпини на шиї, що свідчили про удушення.

Арештований 62-річний чоловік – односельчанин родини дівчинки, у вбивстві якої його звинуватили.

За неофіційною інформацією, мешканці села вчинять самосуд, якщо після скоєного ймовірного вбивцю відпустять з-під варти.