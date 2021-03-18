Підозрюваний у вбивстві 7-річної Марії Борисової на Херсонщині регулярно переглядав дитячу порнографію в інтернеті, а також його вже притягували до відповідальності за особливо тяжкі злочини.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Херсонській області Олександр Прокудін.

Він зазначив, що йому прикро читати в мережі коментарі користувачів, які не вірять у причетність 62-річного чоловіка до цього злочину, мовляв, копи просто повісили справу на нього.

– Повісили злочин, адже результати експертизи анонсували 17 березня, а підозрюваного оголосили раніше. Деякі експертизи були зроблені раніше, тому що ми виходили з клопотанням до керівництва Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи, щоб прискорити встановлену чергу експертиз через страшний злочин проти дитини, – зазначив керівник херсонської поліції.

Злочин з особливою жорстокістю

Підозрюваний у вбивстві Марії до цього скоїв чотири злочини, один з яких характеризується особливою жорстокістю.

– У стані алкогольного сп’яніння підозрюваний приніс щітку для чищення доїльних апаратів з метою заподіяння потерпілому тілесних ушкоджень. Підозрюваний ввів щітку в анальний отвір потерпілого. Унаслідок побиття та введення чужорідного предмета потерпілому були спричинені тяжкі тілесні ушкодження, – процитував Прокудін вирок суду від 17 серпня 2000 року.

Дитяча порнографія

В історії пошукових запитів на комп’ютері підозрюваного правоохоронці виявили численні перегляди сайтів з дитячою порнографією.

– Раніше були скарги жінок щодо його поведінки, але в останній момент вони відмовлялись від своїх слів – тому що живемо в одному селі, тому що коли вип’єш, таке буває, – додав керівник ГУ НП у Херсонській області.

У коментарях люди часто сумніваються, що потенція чоловіка дозволила б вчинити такий злочин.

– Попри це, людей у коментарях непокоїть чи може бути ерекція у 62-річного чоловіка, який зловживає спиртними напоями – зазначив Олександр Прокудін.

Він додав, що підозрюваний почав співпрацювати зі слідством. Чоловік переконує, що був у стані сильного алкогольного сп’яніння.

– Від проведення слідчого експерименту відмовляється, оскільки побоюється за своє життя через можливу помсту односельчан. Висновком ще однієї молекулярно-генетичної експертизи підтверджено, що сперма на одязі дівчинки збігається з біологічними даними підозрюваного. Є попередні результати, що у квартирі, на ковдрі підозрюваного, також є ДНК Марії, – заявив керівник херсонської поліції.

Вбивство Марії Борисової

7-річна Марійка Борисова з села Щасливе Херсонської області зникла ввечері 7 березня.

Дівчинка пішла гуляти зі своїм 10-річним братиком, але додому хлопчик повернувся сам. Куди зникла молодша сестра, пояснити він не зміг.

Десятки правоохоронців разом із волонтерами та місцевими жителями шукали дитину чотири дні.

11 березня труп дівчинки було знайдено в мішку за сараєм неподалік дому, де вона проживала.

Пізніше судмедексперти встановили, що дівчинку задушили та зґвалтували. У зв’язку зі звірячим вбивством Марії Борисової правоохоронці відкрили кримінальну справу за двома статтями – п. 2 і п. 10 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини, поєднане з сексуальним насильством) і ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років) КК України.

14 березня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві дівчинки – 62-річного сусіда її сім’ї. Однак чоловік всіляко заперечував свою причетність до злочину.

18 березня чоловік таки зізнався у зґвалтуванні та вбивстві дитини.